Лаціо може підписати ексзірку збірної Італії

Відомий італійський вінгер Лоренцо Інсіньє може продовжити кар’єру в Лаціо.

Про це повідомляє Альфредо Педулла.

За його інформацією, останнім часом футболіст контактував із головним тренером Лаціо Мауріціо Саррі, з яким уже працював у Наполі в 2015 – 2018 роках. Інсіньє з 1 липня поточного року став вільним агентом, він розірвав контракт із Торонто, за який виступав протягом останніх трьох років.

Лаціо – далеко не єдиний варіант продовження кар’єри для Інсіньє в італійській Серії А. Також у послугах 34-річного вінгера зацікавлені Удінезе, Парма та Фіорентина.

В 2012 – 2022 роках Інсіньє провів 54 матчі за збірну Італії та забив у них 10 голів. Зі "Скуадрою адзуррою" в 2021 році став чемпіоном Європи.