Гарі Невілл: Арсенал відкотився назад у АПЛ

Легендарний ексзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Гарі Невілл поділився своєю думкою щодо головного тренера Арсенала Мікеля Артети, якому не вдається виграти вагомий трофей із командою.

Невілла цитує Sky Sports.

"Артета сам визнав, що вони відкотилися назад у АПЛ. Хоча Ліга чемпіонів на короткий час змінила фокус уваги, все ж у чемпіонаті вони втратили 13-14 очок у порівнянні з попередніми сезонами.

Не виграти жодного трофея за 5 років і залишатися тренером команди АПЛ – це велике досягнення. Ми думали, що часи, коли дозволялося таке терпіння, минули. Думаю, це добре, тому що, як правило, тренер виявляється під тиском. Це важливо в тому сенсі, що ви помічаєте прогрес", – заявив захисник.