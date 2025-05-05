Я дуже захоплююсь ним, – легенда Ліверпуля розхвалив Забарного

Колишній футболіст Ліверпуля Джеймі Реднапп вважає, що захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний має все, щоб піти у більш сильну команду.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Забарний, мабуть, найбільш недооцінений. Я спілкувався з Андрієм Шевченком, і він сказав, що в Іллі є все необхідне, щоб вийти на новий рівень. Всі говорять про Діна Гейзена. Так, він чудовий молодий гравець, але Забарний також грає дуже агресивно в обороні. Я дуже захоплююсь ним. Він демонструє дивовижний спокій на полі", – сказав Реднапп.

Нагадаємо, що Ілля Забарний знаходиться у сфері інтересів Челсі. Також раніше повідомлялося про інтерес до Забарного з боку Ньюкасла. У поточному сезоні Ілля провів за Борнмут 36 матчів.

До того ж українець увійшов у десятку футболістів до 23 років з найкращих 5 ліг, які у 2024 році зіграли найбільше хвилин. Забарний опинився в одному списку з Ямалем та Беллінгемом.