Перестали випускати, штрафували без пояснень: легенда Чорноморця розповів про неспортивні моменти у клубі

Легендарний нападник Чорноморця Олексій Антонов розповів, що після повернення до клубу почалися неспортивні моменти. Футболіста перестали випускати на поле та могли без жодних пояснень оштрафувати на пів зарплати.

Його слова передає Український футбол.

"Спочатку все було нормально, я грав, навіть носив капітанську пов’язку. Граємо з Вересом, гра непогана – потрапив у поперечку через себе. Але в перерві кажуть – заміна. Чому? Ніхто нічого не пояснив. У підсумку програли 0:1. Мене це здивувало. Не стільки сама заміна, скільки відсутність пояснення. Хотілося б тоді просто зрозуміти – чому. Але ніхто нічого не сказав. І досі не знаю", – сказав Антонов.

Колишній футболіст додав, що після того він взагалі перестав отримувати ігровий час. Причиною стала зміна тренера. Замість Олександра Бабича команду очолив Олег Дулуб, який прямо сказав, що не розраховує на Антонова.

"Після цього я зовсім перестав отримувати ігровий час. Тоді змінився тренер. Я прийшов до Дулуба, і він одразу сказав, що не розраховує на мене. Тренувалися – все нормально, але от він так вирішив. Ну і все, після цього я вже не грав. Лише через два-три місяці, коли не було кому вийти на заміну, мене випустили в одному матчі. Я зіграв непогано, і вболівальники та журналісти почали запитувати, чому мене раніше не ставили в гру, адже я був у хорошій формі".

Ще до цих запитань від фанатів та ЗМІ у клубі говорили, що Антонов має зайву вагу. Але, за його словами, особисто про це йому ніхто не казав. І сам Олексій вважає ці звинувачення нісенітницею.

"Ще до цього, правда, в клубі нісенітниці вигадували. Не в інтерв’ю, але журналістам хтось з тренерського штабу казав – то зайва вага, то ще щось не так, не так рухаюсь. Хоча мені про це ніхто ніколи не говорив – тільки журналістам. Пам’ятаю такі моменти. Могли просто взяти, оштрафувати на пів зарплати – і навіть не пояснити, за що. Я питав у тренера: за що штраф? Він каже: це не я, це директор. Питаю у директора – що сталося, в чому справа? Він каже: я звідки знаю, це тренер сказав. І так от – один на одного стрілки переводили", – додав Олексій.

Нагадаємо, у минулому сезоні Української Прем’єр-Ліги Чорноморець не зумів зберегти місце в еліті українського футболу: клуб посів останнє місце в УПЛ і наступний сезон проведе у Першій лізі.

Напередодні повідомлялося, що Чорноморець оголосив про підписання нового контракту з лідерами команди, втім розташування "моряків" залишив досвідчений захисник.