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Азар обігнав Мбаппе! "Легенди" Реала перевірили, хто швидше на картингу

Богдан Войченко — 14 листопада 2024, 21:23
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Азар обігнав Мбаппе! Легенди Реала перевірили, хто швидше на картингу

Коли у футбол набридає грати, то багато зірок вирішує відволіктися іншими видами спорту.

Яскравим прикладом цього стали Кіліан Мбаппе та Еден Азар, які під час паузи у клубному футболі захотіли перевірити, хто з них швидше. Щоправда, змагання проходило не на полі, а картингу.

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Відомі гравці взяли участь у жартівливому змаганні, переможцем якого став бельгієць. Насправді ж, Еден зайняв друге місце, проте його час на треку кращий за Кіліана більше ніж на 1 секунду.

@risingballers International break = Go Karting 😂 Hazard beat Mbappe! 🏎️ (IG: SimonLeonoficial) #gokarting #carlossainz #kylianmbappé #kylianmbappe #mbappe #mbappé #f1 #ferrari #edenhazard #hazard #footballtiktok #futbol #futebol #footy #soccer #soccertiktok #ballers #risingballers #4u ♬ original sound - 𝐅𝟏 𝐄𝐃𝐈𝐓𝐒

Нагадаємо, головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам не викликав Мбаппе на матчі Ліги націй, тому гравець зараз має багато вільного часу.

В свою чергу Азар завершив професійну кар'єру у 32 роки. Свого часу вінгер встиг пограти за Лілль (194 матчі, 50 голів), Челсі (352 матчі, 110 голів) та Реал Мадрид (76 матчів, 7 голів).

Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Еден Азар