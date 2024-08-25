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Легенда Борусії забила перший гол за новий клуб

Володимир Кук — 25 серпня, 10:25
Легенда Борусії забила перший гол за новий клуб
Марко Ройс
Лос-Анджелес Гелаксі

Півзахисник Лос-Анджелес Гелаксі Марко Ройс забив перший м'яч у складі нової команди.

Футболіст відзначився у матчі чемпіонату МЛС проти Атланти Юнайтед. Поєдинок завершився перемогою господарів 2:0. Німець забив на 84-й хвилині матчу, а також перед цим віддав результативну передачу на Рікарду Пуча. Це була дебютна гра Ройса за Лос-Анджелес.

Нагадаємо, що німець перейшов у Гелаксі на правах вільного агента. Марко з 2012 року грав за Боруссію Дортмунд. За цей клуб він відіграв 429 матчів, у яких забив 170 голів. Також виступав за Боруссію Менхенгладбах та Рот-Вайс Ален. З 2011 року викликався до лав збірної Німеччини. За національну команду провів 48 поєдинків і забив 15 голів.

Лос-Анджелес Гелаксі Марко Ройс

Лос-Анджелес Гелаксі

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