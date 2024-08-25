Легенда Борусії забила перший гол за новий клуб

Півзахисник Лос-Анджелес Гелаксі Марко Ройс забив перший м'яч у складі нової команди.

Футболіст відзначився у матчі чемпіонату МЛС проти Атланти Юнайтед. Поєдинок завершився перемогою господарів 2:0. Німець забив на 84-й хвилині матчу, а також перед цим віддав результативну передачу на Рікарду Пуча. Це була дебютна гра Ройса за Лос-Анджелес.

Marco Reus scores his first MLS goal! ✅



The German is loving life in LA so far. 🤩 pic.twitter.com/3IJw8Wm0hB — Major League Soccer (@MLS) August 25, 2024

Нагадаємо, що німець перейшов у Гелаксі на правах вільного агента. Марко з 2012 року грав за Боруссію Дортмунд. За цей клуб він відіграв 429 матчів, у яких забив 170 голів. Також виступав за Боруссію Менхенгладбах та Рот-Вайс Ален. З 2011 року викликався до лав збірної Німеччини. За національну команду провів 48 поєдинків і забив 15 голів.