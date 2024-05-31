Лаутаро узгодив новий контракт з Інтером

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес близький до підписання нового контракту з клубом.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Форвард погодився на підписання нового контракту до літа 2029 року. За новою угодою Лаутаро передбачена зарплата в розмірі 9 млн євро на рік.

Нагадаємо, Лаутаро Мартінес перейшов до міланського клубу з Расінгу в липні 2018-го за 23 мільйони євро. Разом з яким виграв чемпіонат Італії (2020/21, 2023/24), Кубок країни (2021/22, 2022/23) та Суперкубок (2021/22, 2022/23).

У сезоні-2023/24 аргентинець забив 27 голів та віддав 5 результативних передач у 44 матчах за клуб та став найкращим гравцем чемпіонату Італії.