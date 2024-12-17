Ямал: Порівняння з Мессі – честь для мене, але іноді це не допомагає

Юна зірка Барселони Ламін Ямал подякував за ранні порівняння з легендою каталонського клубу Ліонелем Мессі. Проте він також заявив, що його цікавить власна історія.

Слова 17-річного іспанця наводить сайт італійського журналіста Альфредо Педулли.

Ямалу сказали, що він у 17 років має кращі показники, ніж мав Мессі у цьому ж віці. Його запитали, чи не боїться він порівняння з чинним чемпіоном світу.

"Це велика честь, але я намагаюся написати власну історію. Мессі – найкращий в історії, а я все ще роблю перші кроки. Іноді ці порівняння не допомагають", – сказав Ламін.

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Іспанець також розповів, хто для нього є прикладом для наслідування.

"Окрім Мессі, я б назвав Неймара та Рональдіньо. Особливо за їхній веселий стиль гри, за те, як вони живуть футболом, завжди шукають щось нове".

Цього сезону Ламін Ямал зіграв у 21 матчі Барселони, відзначившись 6 голами та 12 асистами.

Проте в останній грі проти Леганеса (0:1) 17-річний вінгер травмувався, через що він не допоможе своїй команді під час поєдинку з Атлетико. Цей матч відбудеться у суботу, 21 грудня.