Президент Ла Ліги: Ми подали апеляцію на реєстрацію Ольмо
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас повідомив, що керівництво вищого іспанського дивізіону намагається відмінити реєстрацію Барселоною Дані Ольмо.
Слова 62-річного іспанця наводить Фабріціо Романо.
"Ми звернулися з проханням вжити заходів для відміни реєстрації Дані Ольмо, було подано апеляцію. Ми, як правління Ла Ліги, поводилися так, як і повинні поводитися відповідно до законів. Втручання суду в цю справу не створює нам хорошого іміджу.
Рішення CSD (Вища спортивна рада) показало, що вони не розуміють, як відбувається реєстрація. 31 грудня Барселона каже нам: "У нас немає Fair Play". Потім вони намагаються оновити реєстрацію Ольмо, а ми говоримо Барселоні: "Ми не можемо її оновити, оскільки не маємо дозволу на реєстрацію".
3 січня у них з'явився простір Fair Play, але потім це стало неможливим, тому що його вже зняли з реєстрації, і він не може отримати нову ліцензію. Але що робить комісія? Вони вивчають ситуацію, тому що Барса написала листа, але ліцензію Ольмо вже анулювали. Більше в цьому нічого немає", – сказав Тебас.
Нагадаємо, що Вища спортивна рада дозволила Барселоні тимчасово заявити Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезону-2024/25.
Після цього президент каталонського клубу Жоан Лапорта звинуватив керівництво Ла Ліги в тому, що воно намагалося дестабілізувати "синьо-гранатових".
У той же час один з конкурентів Барселони, а саме Атлетико висловив невдоволення рішенням CSD, яке "поставило пыд загрозу чинну систему".