Ексзірка Ліверпуля очолив нідерландський Дордрехт

Колишній форвард Ліверпуля Дірк Кюйт став новим головним тренером Дордрехт, який виступає у другому дивізіоні Нідерландів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

44-річний фахівець підписав однорічну угоду – до літа 2026 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Останнім місцем роботи Кюйта був бельгійський Беєрсхот, який він очолював з грудня 2023 року. В першому сезоні привів команду до чемпіонства в другому дивізіоні чемпіонату Бельгії та виходу в еліту. Проте у сезоні-2024/25 Беерсхот посів у Про Лізі останнє, 16 місце, вилетівши назад у другий дивізіон.

Беєрсхот був другим клубом у дорослій тренерській кар’єрі Кюйта. З червня до листопада 2022 року 44-річний нідерландський фахівець очолював АДО Ден Гаг.

Нагадаємо, в якості гравця Кюйт виступав за Ліверпуль у 2006 – 2012 роках. Сумарно провів за клуб 285 матчів у всіх турнірах і забив 71 гол. Кар’єру футболіста колишній гравець збірної Нідерландів завершив у 2018 році.