Ексзірка Ліверпуля може увійти в тренерський штаб Слота
Дірк Кюйт
ФК Беерсхот
Колишній форвард Ліверпуля Дірк Кюйт може повернутися в клуб у якості тренера.
Про це повідомляє Піт О’Рурк.
Незабаром один із асистентів головного тренера Ліверпуля Арне Слота, Джон Хейтінга, незабаром може очолити Аякс, і англійський клуб шукає йому заміну. 44-річний Кюйт на днях покине посаду головного тренера бельгійського Беерсхота та готовий увійти в тренерський штаб Слота.
Нагадаємо, в якості гравця Кюйт виступав за Ліверпуль у 2006 – 2012 роках. Сумарно провів за клуб 285 матчів у всіх турнірах і забив 71 гол. Кар’єру футболіста колишній гравець збірної Нідерландів завершив у 2018 році.
Нагадаємо, Ліверпуль у поточному сезоні став чемпіоном Англії. Для Слота це був перший сезон на чолі команди.