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Ексзірка Ліверпуля може увійти в тренерський штаб Слота

Олег Дідух — 29 травня 2025, 11:07
Ексзірка Ліверпуля може увійти в тренерський штаб Слота
Дірк Кюйт
ФК Беерсхот

Колишній форвард Ліверпуля Дірк Кюйт може повернутися в клуб у якості тренера.

Про це повідомляє Піт О’Рурк.

Незабаром один із асистентів головного тренера Ліверпуля Арне Слота, Джон Хейтінга, незабаром може очолити Аякс, і англійський клуб шукає йому заміну. 44-річний Кюйт на днях покине посаду головного тренера бельгійського Беерсхота та готовий увійти в тренерський штаб Слота.

Нагадаємо, в якості гравця Кюйт виступав за Ліверпуль у 2006 – 2012 роках. Сумарно провів за клуб 285 матчів у всіх турнірах і забив 71 гол. Кар’єру футболіста колишній гравець збірної Нідерландів завершив у 2018 році.

Нагадаємо, Ліверпуль у поточному сезоні став чемпіоном Англії. Для Слота це був перший сезон на чолі команди.

Ліверпуль Дірк Кейт Арне Слот

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