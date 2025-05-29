Ексзірка Ліверпуля може увійти в тренерський штаб Слота

Колишній форвард Ліверпуля Дірк Кюйт може повернутися в клуб у якості тренера.

Про це повідомляє Піт О’Рурк.

Liverpool are lining up a move for former Reds star Dirk Kuyt to replace John Heitinga on Arne Slot’s coaching staff.

Former Liverpool forward Kuyt has been working in Belgium as head coach of Beerschot, but is set to leave the club this summer. #LFC #Beerschot pic.twitter.com/buEfUq0Z2j — Pete O'Rourke (@SportsPeteO) May 28, 2025

Незабаром один із асистентів головного тренера Ліверпуля Арне Слота, Джон Хейтінга, незабаром може очолити Аякс, і англійський клуб шукає йому заміну. 44-річний Кюйт на днях покине посаду головного тренера бельгійського Беерсхота та готовий увійти в тренерський штаб Слота.

Нагадаємо, в якості гравця Кюйт виступав за Ліверпуль у 2006 – 2012 роках. Сумарно провів за клуб 285 матчів у всіх турнірах і забив 71 гол. Кар’єру футболіста колишній гравець збірної Нідерландів завершив у 2018 році.

Нагадаємо, Ліверпуль у поточному сезоні став чемпіоном Англії. Для Слота це був перший сезон на чолі команди.