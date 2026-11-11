Кейт залишив Фенербахче

46-річний нідерландський тренер Фенербахче Дірк Кейт залишив команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Наша жовто-синя історія почалася багато років тому, і зв'язок між нами ніколи не переривався.

Спочатку на полі, потім на тренерській лаві ти був із нами. Своєю любов'ю та відданістю ти завоював особливе місце в серцях кожного з нас. Ми щиро дякуємо тобі за все, що ти дав цим кольорам.

Сьогодні ми прощаємося з тобою, але твоє місце в цій великій родині ніколи не зміниться. Адже деякі прощання — це не розлука, а вираз нескінченного зв'язку. Щасливої дороги, Дірку!", – йдеться в повідомленні.