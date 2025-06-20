Ексзірку Ліверпуля звільнили з Беерсхота

Колишнього форварда Ліверпуля та збірної Нідерландів Дірка Кюйта звільнили з посади головного тренера Беерсхота.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

Кюйт очолював Беерсхот з грудня 2023 року. В першому сезоні привів команду до чемпіонства в другому дивізіоні чемпіонату Бельгії та виходу в еліту. Проте у сезоні-2024/25 Беерсхот посів у Про Лізі останнє, 16 місце, вилетівши назад у другий дивізіон.

Беерсхот був другим клубом у дорослій тренерській кар’єрі Кюйта. З червня до листопада 2022 року 44-річний нідерландський фахівець очолював АДО Ден Хааг.

Наприкінці травня повідомлялося про те, що Кюйт може увійти в тренерський штаб Арне Слота в Ліверпулі, де він виступав у якості гравця в 2006 – 2012 роках.