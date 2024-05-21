Кварцяний – про матч юнацьких збірних України та Сербії: Сталося маленьке ЧП

Віталій Кварцяний вважає, що по грі збірна України U-17 виглядала сильніше, ніж Сербія U-17 у матчі 1 туру Євро-2024.

Про це він розповів у ексклюзивному коментарі Володимиру Крупчуку для Чемпіона.

"У мене враження позитивне, будемо відверті. Найгірше, що збірна України вийшла з перших хвилин з великим хвилюванням. Це призвело до того, що несподівано забили гол і довелося довго оговтуватися від того, що сталося. А сталося маленьке ЧП. Воно подіяло на молодих хлопців.

Але зараз, висловлюючись коротко, я можу сказати, що за великим рахунком збірна України поступилася в боротьбі у першому таймі за рахунок саме фізичних даних та атлетизму сербів, які завжди пріоритетно виглядають над іншими збірними. Це козирна карта сербів, що вони атлетичні. Та й загалом всіх балканських збірних. І вони використали це. Зробили класний гол, розіграли. І наші хлопці програвали у боротьбі.

Потім, як почала гра вирівнюватися, хлопці відчули, що повернули свій нормальний функціональний і психологічний стан. І другий тайм – це повністю перевага нашої збірної. Вийшло так, що наша збірна зараз більш функціональна, аніж сербська. Серби зараз грають на контратаках.

Три хороші моменти мав Степанов – не забив, повинен був забивати. У деяких моментах він віддавав передачі, які в його функції не входять. Він наконечник, який виконує останні функції в атаці, він має думати, як йому забити, а не комусь віддавати. Він стрижневий гравець – завершатель, має використовувати свої моменти, реалізовувати. Головне – вміти реалізувати. Степанов, думаю, найвидніший гравець серед двох команд.

Сподобалися кілька людей з сербської команди, але наші фізично виглядають краще. Збірна України мала більше гольових моментів, особливо в другому таймі. Хлопці виглядають досить гармонічно, порівняно з першим таймом. Перший тайм вони, звичайно, шукали свою гру, шукали впевненість. І оце в другому вони її тільки відчули.

Дуже багато хороших футболістів є в українській збірній. І я думаю, Юра Мороз доведе команду до того місця, яке дозволить їй зробити крок далі, потрапити у четвертьфінал. Якби наші почали так, як грали у другому таймі, то думаю, вони б у жодному разі не програли і виграли з рахунком 3:1 десь, 4:2, 5:2. Оце рахунок нашої збірної", – сказав Кварцяний.