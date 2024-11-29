Жіноча збірна України U-19 не змогла у більшості дотиснути Ізраїль у кваліфікації Євро-2025

Молодіжна жіноча збірна України зіграла внічию з однолітками з Ізраїлю в матчі кваліфікації Євро-2025 U-19.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Першими рахунок відкрили суперниці. На 50 хвилині відзначилась Воркоу. Проте на 71 хвилині ізраїльтянки залишились у меншості та привезли пенальті на власні ворота, яке реалізувала Заборовець.

У підсумку підопічні Наталії Ігнатович так і не змогли вирвати перемогу.

Євро-2025 (WU-19)

Група В6, 2 тур

26 листопада

Україна – Ізраїль 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Воркоу 50, 1:1 – Заборовець 72 (пен.).

Україна: Калінчук, Шевцова (Яремчук, 40), Боровська, Краснобородько, Ігнатенко (Тарасюк, 90), Масловська (Птицина, 46), Заборовець, Стахнюк, Мигаль (Тарасенко, 66), Марценюк, Бєлова.

Ізраїль: Косак, Хазан, Зечарія, Кармелі, Овадья, Гульден (Саккер, 90+4), Московічі, Таль, Біру (Хамм, 75), С. Коєн (Р. Коєн, 75), Воркоу.

Попередження: Тарасенко (60), Заборовець (62) — Таль (49), Зечарія (56), С. Коєн (62), Р. Коєн (85).

Вилучення: Зечарія (дві жовті).

Нагадаємо, в першому турі Україна впевнено здолала Вірменію. Остаточна позиція "синьо-жовтих" у групі визначиться після матчу Ізраїль — Вірменія, який пройде 2 грудня.

Жеребкування другого раунду відбору відбудеться 6 грудня.