Кузнєцов: У Глазго ми не побачимо щось надприроднє у виконанні Рейнджерс
Колишній гравець Динамо та Рейнджерс Олег Кузнєцов вважає, що шотландська команда не зможе здивувати киян у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Своїми очікуваннями від поєдинку Кузнєцов поділився в інтерв’ю "Українському футболу".
"Перед першою грою я говорив, що Динамо пройде Рейнджерс. І все до цього йшло, просто не вдалося втримати рахунок, який влаштує динамівців. Зараз у обох команд шанс на прохід 50/50.
Клас футболістів Динамо індивідуально і командно набагато вищий за Рейнджерс. В матчах з Партизаном ми побачили, як класно Динамо тримає м’яч внизу, розкатуючи на контратаках. Щось надприроднє у виконанні Рейнджерс ми точно не побачимо в Глазго. Здивувати Динамо вони не зможуть", — сказав Кузнєцов.
Нагадаємо, в першому матчі команди розписали нічию з рахунком 1:1. Все йшло до перемоги Динамо, але Сіріль Дессерс забив рятівний гол на останній хвилині компенсованого часу.
Матч-відповідь відбудеться завтра, 13 серпня. Початок гри — о 21:45 за київським часом.