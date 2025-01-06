Автор першого голу Полісся в єврокубках став гравцем ЛНЗ
Богдан Кушніренко
ФК Полісся
Колишній півзахисник Полісся Богдан Кушніренко став гравцем ЛНЗ.
Про це йдеться на сайті Transfermarkt.
Про терміни угоди нічого не повідомляється, однак Кушніренко вже зареєстрований на порталі в якості футболіста черкаського клубу. Трансферна вартість гравця оцінюється у 500 тис євро.
Нагадаємо, на рахунку Богдана дебютний гол Полісся в єврокубках в історії (він забив у ворота Олімпії Любляни у кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25).
Кушніренко приєднався до команди в січні 2022 року. За весь період у Поліссі Богдан зіграв 58 матчів, забив 11 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо, нещодавно вже повідомлялося, що Кушніренко стане гравцем ЛНЗ і він вже підписав попередній контракт з командою.