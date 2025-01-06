Автор першого голу Полісся в єврокубках став гравцем ЛНЗ

Колишній півзахисник Полісся Богдан Кушніренко став гравцем ЛНЗ.

Про це йдеться на сайті Transfermarkt.

Про терміни угоди нічого не повідомляється, однак Кушніренко вже зареєстрований на порталі в якості футболіста черкаського клубу. Трансферна вартість гравця оцінюється у 500 тис євро.

Нагадаємо, на рахунку Богдана дебютний гол Полісся в єврокубках в історії (він забив у ворота Олімпії Любляни у кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25).

Кушніренко приєднався до команди в січні 2022 року. За весь період у Поліссі Богдан зіграв 58 матчів, забив 11 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно вже повідомлялося, що Кушніренко стане гравцем ЛНЗ і він вже підписав попередній контракт з командою.