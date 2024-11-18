Стали відомі терміни повернення Куртуа

Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа готується до повернення у стартовий склад команди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

32-річний бельгієць повернувся до роботи в загальній групі "вершкових" та імовірно встигне відновитися до матчів після міжанродної перерви.

Куртуа отримав травму 23 жовтня. Очікувалося, що він пропустить до двох тижнів, однак у клубі вирішили не поспішати з його відновленням.

⚪️🇧🇪 Thibaut Courtois, preparing his return from injury after the international break as he’s working with the team. pic.twitter.com/YsffCMHXEQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2024

За час відсутності Тібо основним воротарем "вершкових" став українець Андрій Лунін. Він відіграв 5 матчів, в яких пропустив 8 голів і одного разу відстояв "на нуль".

Наступний матч Реал зіграє проти Леганеса у неділю, 24 листопада.