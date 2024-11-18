Стали відомі терміни повернення Куртуа
Андрій Лунін та Тібо Куртуа
realmadrid.com
Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа готується до повернення у стартовий склад команди.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
32-річний бельгієць повернувся до роботи в загальній групі "вершкових" та імовірно встигне відновитися до матчів після міжанродної перерви.
Куртуа отримав травму 23 жовтня. Очікувалося, що він пропустить до двох тижнів, однак у клубі вирішили не поспішати з його відновленням.
За час відсутності Тібо основним воротарем "вершкових" став українець Андрій Лунін. Він відіграв 5 матчів, в яких пропустив 8 голів і одного разу відстояв "на нуль".
Наступний матч Реал зіграє проти Леганеса у неділю, 24 листопада.