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Стали відомі терміни повернення Куртуа

Олександр Булава — 18 листопада 2024, 20:25
Стали відомі терміни повернення Куртуа
Андрій Лунін та Тібо Куртуа
realmadrid.com

Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа готується до повернення у стартовий склад команди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

32-річний бельгієць повернувся до роботи в загальній групі "вершкових" та імовірно встигне відновитися до матчів після міжанродної перерви.

Куртуа отримав травму 23 жовтня. Очікувалося, що він пропустить до двох тижнів, однак у клубі вирішили не поспішати з його відновленням.

За час відсутності Тібо основним воротарем "вершкових" став українець Андрій Лунін. Він відіграв 5 матчів, в яких пропустив 8 голів і одного разу відстояв "на нуль".

Наступний матч Реал зіграє проти Леганеса у неділю, 24 листопада.

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