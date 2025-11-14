Кунде – про перемогу над Україною: Дуже задоволені

Захисник збірної Франції Жюль Кунде висловився про розгромну перемогу над Україною в матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Слова футболіста Барселони передає Foot Mercato.

"У першому таймі було дуже непросто, але ми змогли покращити нашу гру, забити чотири голи та не пропустити – загалом, ми дуже задоволені перемогою.



Чемпіонат світу – це щось унікальне. Турнір, про який ти мрієш з дитинства. Не варто применшувати нашого досягнення (кваліфікації на ЧМ, – прим.), в усіх групах йде напружена боротьба. Ми виконали свою роботу і пишаємось цим", – розповів Кунде.