Ворскла здолала Кудрівку: огляд матчу плейоф за вихід в УПЛ

Ворскла обіграла Кудрівку в першому матчі плейоф за місце у вищому українському дивізіоні сезону-2025/26.

Огляд матчу

Ворскла у першому таймі відзначилась двома голами – відзначились Денис Ндукве та Євген Павлюк. Наприкінці поєдинку Кудрівка зуміла скоротити відставання зусиллями форварда Олександра Козака.

Матч-відповідь відбудеться в Полтаві вже цієї неділі, 1 червня.

УПЛ – плейоф

Перехідні матчі, перша гра, 29 травня

Кудрівка – Ворскла 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 23 Ндукве, 0:2 – 39 Павлюк, 1:2 – 83 Козак.

Кудрівка: Яшков – Гагун, Потімков, Шершень (46 Сердюк), Мельничук – Матвєєв (61 Вечурко), Думанюк, Козак, Сторчоус (46 Литовченко), Рогозинський (68 Світюха) – Лєгостаєв (80 Андрущенко).

Ворскла: Ісенко – Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула – Скляр, Челядін (67 Нестеренко), Кане, Кулач (60 Малиш), Салабай – Ндукве (85 Пасіч).

Попередження: Шершень, Потімков, Думанюк.

Нагадаємо, що у ще одному матчі протистояння за право зіграти в УПЛ наступного сезону Металіст 1925 був сильнішим за Лівий берег.