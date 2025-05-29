Ворскла здолала Кудрівку: огляд матчу плейоф за вихід в УПЛ
Ворскла обіграла Кудрівку в першому матчі плейоф за місце у вищому українському дивізіоні сезону-2025/26.
Огляд матчу
Ворскла у першому таймі відзначилась двома голами – відзначились Денис Ндукве та Євген Павлюк. Наприкінці поєдинку Кудрівка зуміла скоротити відставання зусиллями форварда Олександра Козака.
Матч-відповідь відбудеться в Полтаві вже цієї неділі, 1 червня.
УПЛ – плейоф
Перехідні матчі, перша гра, 29 травня
Голи: 0:1 – 23 Ндукве, 0:2 – 39 Павлюк, 1:2 – 83 Козак.
Кудрівка: Яшков – Гагун, Потімков, Шершень (46 Сердюк), Мельничук – Матвєєв (61 Вечурко), Думанюк, Козак, Сторчоус (46 Литовченко), Рогозинський (68 Світюха) – Лєгостаєв (80 Андрущенко).
Ворскла: Ісенко – Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула – Скляр, Челядін (67 Нестеренко), Кане, Кулач (60 Малиш), Салабай – Ндукве (85 Пасіч).
Попередження: Шершень, Потімков, Думанюк.
Нагадаємо, що у ще одному матчі протистояння за право зіграти в УПЛ наступного сезону Металіст 1925 був сильнішим за Лівий берег.