Кучер – про виклик Назаренка у збірну: Це ризик

Ексгравець Шахтаря Олександр Кучер вважає ризикованим викликати Олександра Назаренка у збірну України на жовтневі матчі Ліги націй.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Ярмоленко спершу не отримав виклику, а в списку були й інші футболісти, які непогано виглядали протягом останнього періоду, зокрема Назаренко. Але, мабуть, в тренерському штабі вирішили зробити ставку на досвід Андрія. Все-таки брати на офіційні матчі Назаренка, який ще не викликався, має пройти період адаптації в колектив, звикнути до вимог Реброва – ризик. Тут потрібен час, а його зараз обмаль. Те, що Андрія, як зараз повідомляють, все ж не буде в заявці через пошкодження, відкриває двері Назаренку. Проте, звісно, його б переглянути в спокійніших обставинах, а не в матчах великої турнірної ваги", – сказав Кучер.

Зазначимо, що Назаренко замінить Андрія Ярмоленка, який не зможе зіграти у Лізі націй через травму. Через пошкодження поєдинки також пропустять Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Тарас Степаненко, Володимир Бражко, Олександр Піхальонок та Андрій Лунін.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.