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Кучер: Шахтар – вже не та команда, що була на початку сезону

Микола Дендак — 7 листопада 2024, 14:55
Кучер: Шахтар – вже не та команда, що була на початку сезону
ФК Шахтар

Ексзахисник донецького Шахтаря Олександр Кучер вважає, що команда Маріно Пушича змінилася на краще, порівняно з тим, якою вона була на початку сезону-2024/25.

Його слова передає Український футбол.

"Шахтар був у дещо розібраному стані на початку сезону, але поступово зумів набрати оптимальну форму. Я б взагалі сказав, що це вже інша команда, яка має не лише індивідуальний клас, але й діє як єдиний механізм", – сказав Кучер.

Нагадаємо, в Шахтаря триває виграшна серія, яка налічує вже три матчі. Востаннє команда програвала у матчі 3 туру Ліги чемпіонів проти Арсенала.

Напередодні "гірники" перемогли Янг Бойз у 4 турі ЛЧ з рахунком 2:1. Після матчу хавбек Георгій Судаков отримав найвищу оцінку від SofaScore та потрапив до збірної тижня ЛЧ.

Перемога дозволила Шахтарю набрати 4 бали після чотирьох зіграних матчів. У наступному турі "гірники" 27 листопада зіграють гостьовий матч проти нідерландського ПСВ.

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