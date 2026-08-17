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Відомий розклад матчів 1/32 фіналу Кубку України з футболу

Микола Літвінов — 17 серпня 2026, 15:22
Відомий розклад матчів 1/32 фіналу Кубку України з футболу
УАФ

Дирекція з проведення Кубку України визначилась із розкладом матчів 1/32 фіналу турніру в сезоні-2026/2027.

Про це повідомляє пресслужба організації.

  • 20.08 | 🕛 12:00 | Діназ (Вишгород) – Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)
  • 21.08 | 🕛 12:00 | Брацлав (Вінницька область) – Олександрія (Кіровоградська область)
  • 21.08 | 🕛 12:00 | Ребел (Київ) – Агробізнес (Волочиськ)
  • 21.08 | 🕛 12:00 | Дружба-Козаки (Ніжин) – Базис (Кочубіївка)
  • 21.08 | 🕑 14:00 | Поділля (Хмельницький) – Вікторія (Суми)
  • 21.08 | 🕑 14:00 | Локомотив (Київ) – Пробій (Городенка)
  • 22.08 | 🕚 11:00 | То4ка (Одеса) – Епіцентр (Кам'янець-Подільський)
  • 22.08 | 🕛 12:00 | Авангард (Лозова) – Кудрівка (Чернігівська область)
  • 22.08 | 🕛 12:00 | ЮКСА (Тарасівка) – Колос (Ковалівка)
  • 22.08 | 🕐 13:00 | Скала 1911 (Стрий) – Зоря (Луганськ)
  • 22.08 | 🕐 13:00 | Маяк (Сарни) – Полтава (Полтава)
  • 22.08 | 🕐 13:00 | Решетилівка (Полтавська область) – Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ)
  • 22.08 | 🕐 13:00 | Рокита (Рокита) – Кривбас (Кривий Ріг)
  • 22.08 | 🕐 13:00 | Колос (Полонне) – Тростянець (Суми)
  • 22.08 | 🕑 14:00 | Калинівка (Київська область) – Харків (Харків)
  • 22.08 | 🕒 15:00 | Інгулець (Петрове) – Верес (Рівне)
  • 22.08 | 🕒 15:00 | Дністер (Заліщики) – Лівий Берег (Київ)
  • 22.08 | 🕓 16:00 | Нива (Тернопіль) – Буковина (Чернівці)
  • 22.08 | 🕓 16:00 | Нива (Вінниця) – Рух (Львів)
  • 22.08 | 🕕 18:00 | Карпати (Львів) – Оболонь (Київ)
  • 23.08 | 🕛 12:00 | Пальміра (Одеса) – Куликів-Білка (Куликів)
  • 23.08 | 🕛 12:00 | Агротех (Тишківка) – Вільхівці (Івано-Франківська область)
  • 23.08 | 🕛 12:00 | Пенуел (Кривий Ріг) – Металіст (Харків)
  • 23.08 | 🕐 13:00 | Покуття (Коломия) – Карбон (Черкаси)
  • 23.08 | 🕐 13:00 | Олімпія (Савинці) – Металург (Запоріжжя)
  • 23.08 | 🕒 15:00 | Новий Розділ (Львівська область) – Атлет (Київ)
  • 23.08 | 🕓 16:00 | Вільхівці (Закарпатська область) – Чорноморець (Одеса)
  • 23.08 | 🕓 16:00 | Луцьксантехмонтаж №536 (Луцьк) – ФК Чернігів

Зауважимо, що всі стадії турніру проходять за одноматчевою системою, як і всі попередні роки. 12 клубів української першості та 6 аматорських команд (Маяк, Олімпія, Вільхівці, То4ка, Рокита та Агротех) напряму потрапили до 1/32 фіналу.

Трійка призерів тогорічного розіграшу (Шахтар, ЛНЗ, Полісся) Української Прем'єр-ліги отримала прямі перепустки до 1/16 фіналу, а київське Динамо на правах чинного переможця Кубку України також вступить у боротьбу на цій стадії турніру.

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