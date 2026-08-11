Калинівка та Пальміра перемогли в кваліфікації Кубку України

Пальміра та Калинівка здобули перемогли в матчах кваліфікаційного раунду Кубку України сезону-2026/27, які відбулися у вівторок, 11 серпня.

Калинівка у виїзному матчі з рахунком 5:1 розгромила Чайку. 4 із 6 голів у матчі були забиті в останні 15 хвилин основного часу.

В іншому матчі ігрового дня Пальміра на виїзді виявилася сильнішою за Інгул – господарі спромоглися лише на гол престижу на 73 хвилині.

Кубок України-2026/27

Кваліфікаційний раунд, 11 серпня

Чайка – Калинівка – 1:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 20 Комісар, 0:2 – 23 Рокотянський, 0:3 – 79 Грищенко, 0:4 – 82 Грищенко, 1:4 – 86 Донець, 1:5 – 89 Чепурненко

Інгул – Пальміра – 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 6 Шевцов, 0:2 – 40 Барсуков, 0:3 – 67 Попов, 1:3 – 73 Гончаров

Переможці кваліфікації зіграють в 1/32 фіналу (21-23 серпня), де також розпочнуть боротьбу 12 представників Української Прем'єр-ліги, а чинний володар трофея Динамо, чемпіон України Шахтар, віцечемпіон ЛНЗ та бронзовий призер Полісся вступлять у боротьбу лише з 1/16 фіналу.

Напередодні перемоги здобули Решетилівка та Покуття.