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Сосьєдад переграв Осасуну, Барселона зіграє з Валенсією в Кубку Іспанії

Станіслав Лисак — 6 лютого 2025, 22:42
Кубок Іспанії з футболу
Кубок Іспанії
Getty Images

Сьогодні, 6 лютого, відбувся один матч у межах 1/4 фіналу Кубку Іспанії з футболу сезону-2024/2025.

Реал Сосьєдад у більшості здобув перемогу над Осасуною з рахунком 2:0. Гості грали вдесятьох з 35-ї хвилини матчу.

Також Барселона грає з Валенсією. Каталонці вийшли вперед уже на третій хвилині зустрічі зусиллями Феррана Торреса.

Кубок Іспанії
1/4 фіналу, 6 лютого

Реал Сосьєдад – Осасуна 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 21 Барренечеа, 2:0 – Мендес

Напередодні Андрій Лунін допоміг Реалу пройти Леганес на шляху до півфіналу Кубку. Також до 1/2 фіналу кваліфікувався Атлетико, який раніше розгромив Хетафе.

Барселона Валенсія Кубок Іспанії Осасуна Реал Сосьєдад

Кубок Іспанії

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