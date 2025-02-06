Сосьєдад переграв Осасуну, Барселона зіграє з Валенсією в Кубку Іспанії

Сьогодні, 6 лютого, відбувся один матч у межах 1/4 фіналу Кубку Іспанії з футболу сезону-2024/2025.

Реал Сосьєдад у більшості здобув перемогу над Осасуною з рахунком 2:0. Гості грали вдесятьох з 35-ї хвилини матчу.

Також Барселона грає з Валенсією. Каталонці вийшли вперед уже на третій хвилині зустрічі зусиллями Феррана Торреса.

Кубок Іспанії

1/4 фіналу, 6 лютого

Реал Сосьєдад – Осасуна 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 21 Барренечеа, 2:0 – Мендес

Напередодні Андрій Лунін допоміг Реалу пройти Леганес на шляху до півфіналу Кубку. Також до 1/2 фіналу кваліфікувався Атлетико, який раніше розгромив Хетафе.