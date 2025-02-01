Він сам нічого не вживав: Кривцов – про допінг Мудрика

Ексгравець збірної України та Шахтаря Сергій Кривцов став на захист вінгера Челсі Михайла Мудрика у його допінговому скандалі.

Про це футболіст розповів в інтерв'ю Sport-Express.

"Я впевнений, що він сам нічого не вживав, це йому просто не потрібно. У нього від природи є працездатність і топові фізичні якості. Зараз треба тільки сподіватися, що дадуть якийсь мінімальний термін і Міша за цей час стане ще сильнішим та здивує нас на футбольних полях. Дуже б хотілося, бо дуже талановитий футболіст та гарна людина", – сказав Кривцов.

Нагадаємо, що у грудні Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

Своєю чергою 23-річний українець вирішив найняти юридичну фірму, яка займалася нещодавньою справою Поля Погба, якого також спіймали на допінгу.