Кривбас – Уйпешт: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу
ФК Кривбас
Сьогодні, 13 липня, Кривбас проведе черговий матч на навчально-тренувальних зборах у Словенії.
Криворізька команда зустрінеться з угорським колективом Уйпешт. Зустріч відбудеться о 18:00 за київським часом та о 17:00 за місцевим.
Онлайн-відеотрансляція поєдинку буде доступна на YouTube-каналі Кривбасу, а також у цій новині.
Контрольний матч
13 липня
18:00. Уйпешт – Кривбас
У своєму першому спарингу Кривбас зіграв унічию з софійським ЦСКА (0:0), а потім здобув перемогу над командою Браво з Любляни.