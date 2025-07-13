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Кривбас – Уйпешт: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Станіслав Лисак — 13 липня 2025, 10:34
Кривбас – Уйпешт: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу
ФК Кривбас

Сьогодні, 13 липня, Кривбас проведе черговий матч на навчально-тренувальних зборах у Словенії.

Криворізька команда зустрінеться з угорським колективом Уйпешт. Зустріч відбудеться о 18:00 за київським часом та о 17:00 за місцевим.

Онлайн-відеотрансляція поєдинку буде доступна на YouTube-каналі Кривбасу, а також у цій новині.

Контрольний  матч
13 липня

18:00. Уйпешт – Кривбас

У своєму першому спарингу Кривбас зіграв унічию з софійським ЦСКА (0:0), а потім здобув перемогу над командою Браво з Любляни.

Кривбас Уйпешт

Кривбас

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