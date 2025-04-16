Шахтар та Кривбас оголосили склади на догравання матчу 5 туру УПЛ

Донецький Шахтар та криворізький Кривбас оголосили склади на догравання матчу 5 туру чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Кривбас: Кліщук, Бандейра, Романчук, Вакулко, Дібанго, Іліч, Клемент, Кузик, Твердохліб, Микитишин, Соса

Шахтар: Фесюн, Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас, Кевін, Судаков, Марлон, Бондаренко, Педріньйо, Егіналду

Нагадаємо, що 1 вересня 2024-го матч Кривбас – Шахтар перенесли через загрозу повітряної тривоги. Станом на 50 хвилину "гірняки" вигравали з рахунком 1:0. Транслюватиме зустріч канал єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Напередодні Кривбас у більшості зазнав поразки від Динамо в межах 24 туру УПЛ, а Шахтар впевнено переграв ЛНЗ Черкаси.