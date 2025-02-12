Кривбас розписав мирову з норвезьким Согндалом у товариському матчі

Криворізький Кривбас зіграв заключний спаринг на зборах в Іспанії.

Український колектив зіграв внічию з представником Першої ліги чемпіонату Норвегії Согндалом. Зустріч завершилась з рахунком 2:2. Голами за криворіжців відзначились Єгор Твердохліб та Іван Дібанго.

Товариський матч

12 лютого

Кривбас – Согндал 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 19 Твердохліб, 2:0 – 38 Дібанго, 2:1 – 65 Менса, 2:2 – 66 Хаген

Нагадаємо, напередодні Кривбас завершив підписання центрального півзахисника Лєвскі Фердинанда Ікенни. Це вже другий зимовий трансфер – раніше клуб підписав вінгера збірної Венесуели.