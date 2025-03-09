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Кривбас веде переговори щодо трансферу венесуельського вінгера Гонсалеса

Олексій Мурзак — 9 березня 2025, 14:55
Кривбас веде переговори щодо трансферу венесуельського вінгера Гонсалеса
Майкен Гонсалес
fvf.com.ve

Кривбас веде переговори щодо трансферу вінгера Майкена Гонсалеса із венесуельського Депортіво Ла Гуайра.

Про це повідомив журналіст Карлос Тараче.

Про деталі можливої угоди поки нічого невідомо. Основна позиція 18-річного Майкена – лівий вінгер, який добре володіє обома ногами. Він виступає за Депортіво Ла Гуайру U-20, але вже встиг зіграти 6 матчів та забити один гол за першу команду.

Як відомл, у лютому криворізький клуб вже орендував одного венесуельського вінгера – 23-річного Глейкера Мендозу, який за місяць встиг зіграти в УПЛ три матчі та забити гол у матчі з Шахтарем (1:1).

Кривбас у трьох турах 2025 року набрав лише одне очко і посідає п'яте місце в УПЛ, пропустивши вперед Полісся. У наступному турі команда Юрія Вернідуба прийме Лівий Берег 15 березня.

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