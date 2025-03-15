Буковина підписала досвідченого нападника, який виявився непотрібним Кривбасу

Буковина підписала контракт із колишнім форвардом Кривбаса Олегом Кожушком.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Угода з 27-річним українцем розрахований на півтора року. Новачок виступатиме під 7-м номером.

Дебютувати за новий клуб Кожушко зможе вже 18 березня, коли чернівецька команда буде проводити спаринг з Поліссям.

Цього сезону нападник забив 1 гол у 17 матчах за Кривбас. Згодом криворізький клуб вирішив достроково припинити співпрацю з гравцем.

Наразі в активі Буковини 20 очок та восьме місце в групі "Чемпіонська" Першої ліги.