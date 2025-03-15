Буковина підписала досвідченого нападника, який виявився непотрібним Кривбасу
Олег Кожушко
ФК Буковина
Буковина підписала контракт із колишнім форвардом Кривбаса Олегом Кожушком.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Угода з 27-річним українцем розрахований на півтора року. Новачок виступатиме під 7-м номером.
Дебютувати за новий клуб Кожушко зможе вже 18 березня, коли чернівецька команда буде проводити спаринг з Поліссям.
Цього сезону нападник забив 1 гол у 17 матчах за Кривбас. Згодом криворізький клуб вирішив достроково припинити співпрацю з гравцем.
Наразі в активі Буковини 20 очок та восьме місце в групі "Чемпіонська" Першої ліги.