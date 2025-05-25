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Маємо покопатись у собі, – Криськів підбив підсумки невдалого сезону Шахтаря

Володимир Максименко — 25 травня 2025, 12:14
Маємо покопатись у собі, – Криськів підбив підсумки невдалого сезону Шахтаря
Дмитро Криськів
ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Дмитро Криськів підбив підсумки сезону-2024/25, який команда завершила на незвичному для себе третьому місці.

Слова футболіста наводить пресслужба "гірників".

"Можна сказати, що ми провели сезон на такій самій ноті, як і завершальний матч. Напевно, маємо покопатися в собі й зрозуміти, що не так у кожному з нас, адже саме футболісти відповідають за результат і гру на полі. Треба знайти відповіді й змінити це вже в наступному сезоні", – розповів Криськів.

Окрім того, хавбек поділився емоціями від дебютного матчу в ролі капітана команди.

"Відчуття дуже приємні, адже я отримав таку велику відповідальність у такому великому клубі, як Шахтар. Вийти на поле з капітанською пов’язкою – велика гордість для мене, про це я міг лише мріяти. Я був капітаном молодіжної команди, проте це мій перший матч у статусі капітана першої команди, тому хочу щиро подякувати тренеру за те, що він виявив до мене таку повагу", – резюмував 24-річний півзахисник.

Зазначимо, що третє місце в чемпіонаті України стало найгіршим результатом для донеччан за останні майже 30 років.

Раніше генеральний директор "гірників" розповів, чому клуб вирішив звільнити Пушича.

Чемпіонат України, УПЛ Дмитро Криськів Шахтар Донецьк

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