Достатньо розумний, щоб все розуміти: Роналду відреагував на святкування Гойлунда в його стилі

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду запевнив, що він не образився на колегу зі збірної Данії Расмуса Гойлунда за святкування голу в його стилі у нього перед очима.

Слова 40-річного португальця наводить The Athletic.

Нападник Манчестер Юнайтед приніс данцям мінімальну перемогу над командою Роналду в першому чвертьфінальному поєдинку Ліги націй. І він вирішив відсвяткувати взяття воріт фірмовим стрибком Роналду.

Напередодні матчу-відповіді гравець Аль-Насра заявив, що не ображається на суперника. Але при цьому він сподівається, що йому самому вдасться відсвяткувати таким чином свій гол у наступній зустрічі.

"Для мене це не було проблемою. Я знав, що це не тому, що він не поважає мене. Я достатньо розумний, щоб розуміти, що не тільки він, але й люди з інших видів спорту в усьому світі також святкують в моєму стилі. Для мене це честь. Але завтра (23 березня), я сподіваюся, що він зможе побачити, як я святкую гол. Для мене це нормально. Якщо я заб'ю, це буде добре для мене, але якщо я не заб'ю, а хтось інший заб'є, я не проти цього", – сказав Роналду.

Нагадаємо, що другий матч протистояння стадії 1/4 фіналу Ліги націй між Данією та Португалією відбудеться сьогодні о 21:45 за київським часом.

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