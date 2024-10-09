Роналду обговорив з керівництвом Аль-Насра продовження контракту

Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду веде переговори з клубом щодо продовження контракту.

Про це повідомив журналіст Руді Галетті.

Форвард провів зустріч з керівництвом клубу, де також був присутній представник Міністерства туризму Саудівської Аравії. Зазначається, що сторони впевненні у швидкому досягненні угоди.

Чинна угода 39-річного форварда спливає 30 червня 2025 року.

🚨🗣️ Before joining the 🇵🇹 national team, #Cristiano Ronaldo spoke with #AlNassr CEO Fienga, a delegation from the PIF and a representative from the Ministry of Tourism to discuss his renewal.



📈 The meeting was positive: the parties are confident of reaching an agreement soon. pic.twitter.com/XmZnQTap66 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) October 9, 2024

Роналду виступає за Аль-Наср з 2023 року. У поточному сезоні на його рахунку 6 голів та 2 асисти у 7 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Зазначимо, що у матчі Ліги націй проти Хорватії (2:1) Роналду забив свій ювілейний м'яч — 900 у карʼєрі. 39-річний нападник став першим гравцем в історії, якому підкорилась дана позначка.