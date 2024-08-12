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Краснопір: Було важко грати проти Оболоні

Андрій Яросименко — 12 серпня, 07:40
Краснопір: Було важко грати проти Оболоні

Нападник львівського Руха Ігор Краснопір сказав, що було важко грати проти Оболоні в матчі другого туру Української Прем'єр Ліги сезону-2024/25.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Приємно повернутись на цей стадіон, хоча я трішки нервував перед матчем. Емоції переповнювали і я вдячний вболівальникам Оболоні, які плескали мені та тепло прийняли. Та тепер це мій суперник і моє завдання — допомагати Руху перемагати.

Було важко грати проти Оболоні, адже ми недостатньо тиснули на них на початку матчу. Вони отримали час на роздуми, контроль м’яча, подачі. Важливо було почати сезон з перемоги, адже це додає впевненості всій команді. Постараємось перенести цей настрій на наступні матчі, аби грати якісніше та розкутіше", — сказав футболіст.

Зазначимо, що Ігор перейшов до складу львів'ян саме з команди "пивоварів", у минулому сезоні його гол допоміг Оболоні зберегти прописку в УПЛ. Рух наступний матч зіграє 18 серпня проти ЛНЗ, а кияни 16 серпня зустрінуться з Ворсклою.

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