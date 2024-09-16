Клуб УПЛ підсилився центрбеком із Косово

Ковалівський Колос підписав центрального захисника косівського Лаппі Іліра Краснічі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з 24-річним центрбеком підписана на три роки. Сума трансферу не розголошується.

В сезоні-2023/24 Краснічі провів 33 матчі за Лаппі, в яких забив один гол. У нинішньому сезоні встиг зіграти 8 поєдинків, 4 з них – у кваліфікаціях Ліги Європи та Ліги конференцій. За український колектив Краснічі виступатиме під 16 номером.

Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, Колос зустрінеться з ЛНЗ Черкаси в межах завершального матчу шостого туру Української Прем'єр-ліги. Початок – о 18:00 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).

Зазначимо, що після п'яти зіграних матчів Колос розташувався на 15 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 2 очки. ЛНЗ виграв три поєдинки та з дев'ятьма заліковими пунктами знаходиться на сьомій позиції чемпіонату України.