Колос прийматиме ЛНЗ Черкаси в 6 турі УПЛ

Колос з Ковалівки зустрінеться з ЛНЗ Черкаси в межах завершального матчу шостого туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч відбудеться сьогодні, 16 вересня, на стадіоні "Колос". Початок – о 18:00 за київським часом.

Чемпіонат України – УПЛ

6 тур, 16 вересня

18:00. Колос – ЛНЗ

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).

Зазначимо, що після п'яти зіграних матчів Колос розташувався на 15 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 2 очки. ЛНЗ виграв три поєдинки та з дев'ятьма заліковими пунктами знаходиться на сьомій позиції чемпіонату України.

Напередодні Полісся здобуло вольову перемогу над Вересом, а Кривбас мінімально здолав Лівий берег.