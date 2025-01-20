Корінтіанс вчергове орендував у Шахтаря півзахисника Майкона

Корінтіанс оголосив про продовження оренди півзахисника Шахтаря Майкона.

Про це повідомила пресслужба бразильського клубу.

Нова оренда угода розрахована до завершення 2025 року.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії Майкон залишив Шахтар і приєднався до Корінтіанса.

Також була інформація, що представники "гірників" намагаються переконати футболіста повернутись до команди.

Також повідомлялося, що 27-річний футболіст навіть висловив готовність піти на зменшення заробітної плати, на чому наполягало керівництво бразильського клубу, бо не хоче повертатися в Україну через війну.

У 2024 році Майкон забив 2 голи та віддав 2 асисти в 13 матчах за Корінтіанс.