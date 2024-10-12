Кополовець: Мудрик крутіший за Кварацхелію

Колишній гравець Карпат Михайло Кополовець вважає вінгера збірної України Михайла Мудрика кращим за грузина Хвічу Кварацхелію.

Про це він розповів для сайту Збірна після перемоги "синьо-жовтих" над Грузією (1:0) у 3 турі Ліги націй.

"Незамінних футболістів нема, навіть у збірної. Не треба робити зі збірників кумирів! На кожну позицію у нас є двоє-троє рівноцінних футболістів, які зможуть хоч завтра вийти і зіграти. Нема Степаненка – вийшов Калюжний, нема Ярмоленка – вийшов Гуцуляк, нема Довбика – Яремчук. Так, у збірної є лідери, але в останніх матчах вони не дуже класно себе проявили, тому треба шукати резерв.

Не повинен один футболіст грати ключову роль для збірної. При всій повазі до Мудрика, але він не показує того футболу, де буде незамінним. Це не Мессі для Аргентини. Наша команда не повинна бути зав’язана на одному футболістові.

У Михайла класні якості, він швидший і грає в топовій команді. Тому Мудрик крутіше Кварацхелії. Міші просто треба психологічно заспокоїтися і використовувати свої моменти в Челсі. Тренер йому дає ігровий час. Але в Челсі дуже велика конкуренція і якщо не використати свої моменти декілька разів, то тебе перестануть випускати", – сказав Кополовець.