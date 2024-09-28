Коноплянка розповів, як часто симулював під час матчів

Колишній лідер збірної України Євген Коноплянка розповів, як часто він вдавався до симуляції під час матчів.

Про це він розповів на Youtube-каналі kONOPLAY.

"Я так не люблю симулювати. Я стаю на місце фанатів, які сидять і дивляться. Я намагався не падати. Я не люблю і старався не симулювати.Якщо я знаю, що можу пробігти далі, і мене навіть хтось вдарив, я буду бігти, бо знаю, що з цього може бути якийсь хороший момент, з якого можна забити гол. Тому я завжди старався стояти на ногах", – сказав Коноплянка.

Нагадаємо, 34-річний українець оголосив про завершення футбольної кар'єри 17 липня 2024 року. Наразі він займається агентською діяльністю та має власну кіберспортивну команду.

Напередодні, перед матчем Україна — Албанія в Лізі націй, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко подарував Коноплянці іменну футболку.

За національну команду вінгер провів 86 матчів, забив 21 гол та віддав 15 результативних передач. Він посідає третє місце за кількістю голів за збірну, поступаючись Андрію Шевченку та Андрію Ярмоленку.