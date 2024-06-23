Директор Жирони: Я не хочу відпускати Довбика, але якщо вони платять 40 млн

Директор Жирони Енріке Карсель заявив, що готовий відпустити українського нападника Артема Довбика за 40 млн євро.

Слова функціонера каталонського передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я не хочу відпускати Довбика, але якщо вони платять 40 мільйонів євро... нічого не вдієш, доведеться продати", — сказав Карсель.

🔴⚪️ Girona director Quique Cárcel confirms: “I don’t want to sell Dovbyk, but if they pay €40m… you can’t do anything, you have to sell”.



There’s €40m release clause. ⤵️🇺🇦 https://t.co/hsGUZAO2B7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2024

Раніше повідомлялося, що на українського нападника претендують Атлетико Мадрид, Наполі, Мілан та інші європейські клуби. Нещодавно з’являлася інформація, що Довбик уже досяг принципової домовленості з однією з вищеперерахованих команд.

Напередодні штучний комп'ютер оновив шанси збірної України вийти в плей-оф Євро-2024.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.