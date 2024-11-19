Талант Реала вже в січні може підсилити Рому

18-річний бразильський талант мадридського Реала Ендрік може підсилити італійську Рому в січні 2025 року.

Про це повідомляє Sport.es.

Зазначається, що королівський клуб планує віддати свого футболіста в оренду, і клуб Артема Довбика є головним кандидатом на продовження кар'єри для Ендріка.

Також на бразильця претендують англійський Саутгемптон та іспанський Вальядолід. Сам же гравець хоче грати в складі Реала. У мадридському клубі він вийшов на поле 10 разів, забив 2 голи та віддав асист.

Нагадаємо, бразильський нападник став наймолодшим іноземним гравцем "вершкових", якому вдалося відзначитися голом в офіційному матчі.