Ендрік золотими літерами вписав своє ім’я в історію Реала як наймолодший легіонер, який забив гол

Бразильський нападник Ендрік став наймолодшим іноземним гравцем Реала, якому вдалося відзначитися голом в офіційному матчі.

Про це повідомляє As.

Новачок "вершкових" з’явився на полі за 4 хвилини до кінця матчу з Вальядолідом, замінивши Кіліана Мбаппе. На останній хвилині компенсованого часу Ендрік отримав м’яч поблизу штрафного майданчика, зробив кілька дотиків і потужним ударом "прошив" воротаря.

Своїм дебютним голом за Реал бразилець відзначився у віці 18 років 35 днів. Відтак Ендрік перевершив досягнення Рафаеля Варана, який у 2011 році забив Райо Вальєкано, коли йому було 18 років 152 дні.