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Клуб Серія А намагався підписати вінгера Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 21 червня 2025, 00:47
Клуб Серія А намагався підписати вінгера Манчестер Юнайтед
Антоні
Getty Images

Італійський Комо намагався підписати бразильського вінгера Манчестер Юнайтед Антоні.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійці намагалися домовитися про трансфер 25-річного бразильця, але той віддає перевагу повернення в Бетіс, за який виступав із січня в оренді.

Манчестер Юнайтед також знає про бажання Ентоні продовжити виступити в Іспанії наступного сезону, але між клубами не має жодної угоди.

Нагадаємо, в Іспанії футболіст зміг набрати форму, яка допомогла "зелено-білим" дійти до фіналу Ліги конференцій та кваліфікуватися до Ліги Європи наступного сезону. Бразилець відзначився 9 голами та 5 асистами в 26 матчах.

Напередодні Комо оголосив про підписання талановитого півзахисника, яким цікавився Шахтар.

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