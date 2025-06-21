Клуб Серія А намагався підписати вінгера Манчестер Юнайтед
Антоні
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Італійський Комо намагався підписати бразильського вінгера Манчестер Юнайтед Антоні.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Італійці намагалися домовитися про трансфер 25-річного бразильця, але той віддає перевагу повернення в Бетіс, за який виступав із січня в оренді.
Манчестер Юнайтед також знає про бажання Ентоні продовжити виступити в Іспанії наступного сезону, але між клубами не має жодної угоди.
Нагадаємо, в Іспанії футболіст зміг набрати форму, яка допомогла "зелено-білим" дійти до фіналу Ліги конференцій та кваліфікуватися до Ліги Європи наступного сезону. Бразилець відзначився 9 голами та 5 асистами в 26 матчах.
Напередодні Комо оголосив про підписання талановитого півзахисника, яким цікавився Шахтар.