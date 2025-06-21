Клуб Серія А намагався підписати вінгера Манчестер Юнайтед

Італійський Комо намагався підписати бразильського вінгера Манчестер Юнайтед Антоні.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійці намагалися домовитися про трансфер 25-річного бразильця, але той віддає перевагу повернення в Бетіс, за який виступав із січня в оренді.

Манчестер Юнайтед також знає про бажання Ентоні продовжити виступити в Іспанії наступного сезону, але між клубами не має жодної угоди.

🚨🇧🇷 Italian side Como have tried to sign Antony in the recent days but Brazilian winger is giving priority to Real Betis return.



Man United are also aware of Antony’s preference to continue at Betis next season, no club to club agreement yet.



🎥🇮🇹 https://t.co/RVWApsQ687 pic.twitter.com/rSNrHUI4Aq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2025

Нагадаємо, в Іспанії футболіст зміг набрати форму, яка допомогла "зелено-білим" дійти до фіналу Ліги конференцій та кваліфікуватися до Ліги Європи наступного сезону. Бразилець відзначився 9 голами та 5 асистами в 26 матчах.

Напередодні Комо оголосив про підписання талановитого півзахисника, яким цікавився Шахтар.