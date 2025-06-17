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Комо оголосив про підписання талановитого півзахисника, яким цікавився Шахтар

Олексій Мурзак — 17 червня 2025, 20:52
Комо оголосив про підписання талановитого півзахисника, яким цікавився Шахтар
Мартін Батуріна
Getty Images

Комо оголосив про підписання півзахисника загребського Динамо Мартіна Батуріни.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Сторони уклали угоду до літа 2030 року.

Вихованець академії загребського Динамо провів 165 матчів за першу команду, забив 22 голи та чотири рази виграв чемпіонат, два Кубки Хорватії та два Суперкубки.

"Я дуже радий бути тут, у Комо, команді з чудовим проєктом, що базується в прекрасному місті. Я розмовляв з представниками клубу і тренером, і я з нетерпінням чекаю початку цього нового досвіду та виходу на поле в цій футболці", – прокоментував свій перехід 22-річний футболіст.

Варто зазначити, що рік тому спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розповів про намагання "гірників" підписати Батуріну.

У сезоні-2024/25 Мартін зіграв у 45 матчах Динамо в усіх турнірах, у яких відзначився 6 голами та 12 асистами. Transfermarkt оцінює 22-річного хорвата у 22 мільйони євро.

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