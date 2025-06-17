Комо оголосив про підписання талановитого півзахисника, яким цікавився Шахтар

Комо оголосив про підписання півзахисника загребського Динамо Мартіна Батуріни.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Сторони уклали угоду до літа 2030 року.

Como 1907 is delighted to announce the arrival of Croatian international Martin Baturina, who will officially become a Lariani player on 1 July 2025. The midfielder has signed a contract that will keep him at the club until 2030.



Read the official statement ➡️… pic.twitter.com/aujTFZZrDn — Como1907 (@Como_1907) June 16, 2025

Вихованець академії загребського Динамо провів 165 матчів за першу команду, забив 22 голи та чотири рази виграв чемпіонат, два Кубки Хорватії та два Суперкубки.

"Я дуже радий бути тут, у Комо, команді з чудовим проєктом, що базується в прекрасному місті. Я розмовляв з представниками клубу і тренером, і я з нетерпінням чекаю початку цього нового досвіду та виходу на поле в цій футболці", – прокоментував свій перехід 22-річний футболіст.

Варто зазначити, що рік тому спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розповів про намагання "гірників" підписати Батуріну.

У сезоні-2024/25 Мартін зіграв у 45 матчах Динамо в усіх турнірах, у яких відзначився 6 голами та 12 асистами. Transfermarkt оцінює 22-річного хорвата у 22 мільйони євро.