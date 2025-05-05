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Відомо, хто прокоментує в Україні матчі Інтер – Барселона та ПСЖ – Арсенал

Денис Шаховець — 5 травня 2025, 19:40
Відомо, хто прокоментує в Україні матчі Інтер – Барселона та ПСЖ – Арсенал
MEGOGO

Зірки-гумористи команди "Ветерани космічних військ" Артем Дамницький та Владислав Куран прокоментують матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів між Інтером і Барселоною на альтернативній доріжці MEGOGO. Мета – зібрати гроші на дрони для 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Гра відбудеться 6 травня на арені Джузеппе Меацца в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Поєдинок Інтер – Барселона матиме дві коментаторські доріжки. На основній працюватимуть Вадим Шевякін і Віталій Похвала. На альтернативній – можна буде почути коментарі Артема Дамницького та Влада Курана, які збиратимуть на дрони для 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Зробити донат можна буде за QR-кодом під час трансляції.

О 21:00 розпочнеться велика аналітична студія до матчу з ведучими Олександрою Кучеренко та Сергієм Лук’яненком. Їхніми гостями будуть ексгравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

MEGOGO

7 травня медіасервіс також покаже матч ПСЖ – Арсенал. На ньому працюватимуть коментатори Сергій Лук’яненко і Віталій Краченко. За годину до стартового свистка розпочнеться аналітична студія з ведучими Олександрою Кучеренко та Володимиром Кобельковим. Гостями будуть Олександр Головко і комік та футбольний блогер Олег Маслюк.

Усі матчі півфіналу Ліги чемпіонів покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні, за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляції можна знайти на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Нагадаємо, у першому матчі в Каталонії Барселона та Інтер розписали яскраву нічию – 3:3. Тоді як Арсенал на домашній арені в Лондоні мінімально поступився ПСЖ – 0:1.

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