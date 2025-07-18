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Колос обіграв Полтаву у товариському матчі

Олександр Булава — 18 липня 2025, 18:58
Колос обіграв Полтаву у товариському матчі
ФК Колос

Українські клуби продовжують підготовку до сезону 2025/26.

Так, 18 липня контрольний матч між собою провели представники УПЛ Колос та СК Полтава. Зустріч завершилась вольовою перемогою ковалівців з рахунком 3:1.

Товариський матч
18 липня

Колос – СК Полтава 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 5 Веремієнко, 1:1 – 28 Демченко (пен), 2:1 – 39 Алефіренко, 3:1 – 79 Безручук

Огляд матчу

Напередодні ковалівці у надрезультативному спарингу з 9 голами розгромив Лівий Берег.

Раніше центральний півзахисник Колоса Павло Оріховський потрапив у важку ДТП.

Колос СК Полтава

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