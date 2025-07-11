Колос у надрезультативному спарингу з 9-ма голами розгромив Лівий Берег

Українські клуби продовжують підготовку до сезону 2025/26.

Так, 11 липня контрольний матч між собою провели представник УПЛ Колос та першоліговий Лівий Берег. Зустріч завершилася розгромною перемогою ковалівського клубу з рахунком 7:2.

Команди провели чотири тайми по 30 хвилин.

Контрольний матч з футболу

Колос – Лівий Берег 7:2

Голи: Ррапай (22), Якимів (72, а/г), Климчук (75), Гусол (93, 115), Безручук (112), Криворучко (117) – Банада (87), Бойченюк (92).

Раніше Динамо у контрольному матчі на зборах в Австрії зіграло внічию з англійським Вест Бромвічем.