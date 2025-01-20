Олександрія розгромила Динамо Батумі на тренувальному зборі в Туреччині

У понеділок, 20 січня, в рамках підготовки до другої частини сезону Олександрія провела товариський матч проти Динамо Батумі.

Підопічні Руслана Ротаня здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Контрольний матч

Олександрія – Динамо Батумі 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Скорко, 2:0 – 46 Козак, 3:0 – 53 Бєляєв

Нагадаємо, що у першій частині зборів у Туреччині, яка триватиме з 15 по 28 січня, Олександрія також зіграє з чеським Баніком (24 січня), австрійською Ферст Вієною (28 січня) та словацьким ДАК 1904 (28 січня).

Друга частина зборів відбудеться з 1 по 15 лютого, протягом неї Олександрія проведе ще сім спарингів.

Олександрія пішла на перерву в чемпіонаті другою в турнірній таблиці. Друга частина сезону УПЛ-2024/25 відновиться наприкінці зими: базова дата проведення матчів 18-го туру – 22 лютого. Свій перший офіційний матч у 2025-му році команда Ротаня проведе із Зорею.