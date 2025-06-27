Колос продовжив контракти з двома досвідченими футболістами

Колос оголосив про продовження контрактів із двома досвідченими гравцями.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Зокрема нову угоду на 2 роки з ковалівським клубом уклав захисник Микита Бурда, водночас однорічний контракт було підписано із півзахисником Олександром Демченком.

Обидва виконавці приєдналися до Колоса влітку 2023 року.

У сезоні 2024/25 30-річний Бурда провів 15 матчів (1 гол), в 29-річний Демченко зіграв 28 поєдинків – без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Колос з Ковалівки продовжує підготовку до наступного сезону в елітному дивізіоні і планує серйозно підсилити склад для боротьби за високі позиції в сезоні 2025/26.